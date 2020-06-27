Fenerbahçe'de Jailson, 106 gün sonra ilk 11'de!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Jailson, Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de şans buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de Jailson, 106 gün sonra ilk 11'de!
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27 Haziran 2020 19:10
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer aldı.

Savunmadaki eksikler nedeniyle uzun süre stoperde görev yapan ve kötü performansıyla tepki toplayan Jailson, Yeni Malatyaspor karşısında kendi pozisyonunda şans buldu.

Jailson, 106 gün sonra ilk 11'de görevlendirildi. Brezilyalı oyuncu, ligde son olarak pandemiden önce deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.



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