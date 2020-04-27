Fenerbahçe'de izolasyon formülü; Topuk Yaylası

Fenerbahçe'de saha çalışmaları için plan ve programlar üzerinde çalışılıyor.
Sarı-lacivertliler 12 Haziran'da başlaması beklenen lig maçlarına nasıl hazırlanacağına karar verecek. Bunun için birçok alternatif plan üzerinde duruluyor. Bunlardan biri de hazırlıkların kulübün Düzce'de bulunan tesisleri; Topuk Yaylası'nda gerçekleşmesi.
Burada takımın dışarıdan tamamen izole edilmesi söz konusu. Ancak kesin karar süreç biraz daha izlendikten sonra verilecek.
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Sarı-lacivertliler 12 Haziran'da başlaması beklenen lig maçlarına nasıl hazırlanacağına karar verecek. Bunun için birçok alternatif plan üzerinde duruluyor. Bunlardan biri de hazırlıkların kulübün Düzce'de bulunan tesisleri; Topuk Yaylası'nda gerçekleşmesi.
Burada takımın dışarıdan tamamen izole edilmesi söz konusu. Ancak kesin karar süreç biraz daha izlendikten sonra verilecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın