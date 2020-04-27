Fenerbahçe'de izolasyon formülü; Topuk Yaylası

Sarı-lacivertlilerde saha çalışmaları için plan ve programlar üzerinde çalışılıyor. Kesin karar süreç biraz daha izlendikten sonra verilecek.

Haber; Akşam
Fenerbahçe'de izolasyon formülü; Topuk Yaylası
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27 Nisan 2020 10:51
Fenerbahçe'de saha çalışmaları için plan ve programlar üzerinde çalışılıyor.

Sarı-lacivertliler 12 Haziran'da başlaması beklenen lig maçlarına nasıl hazırlanacağına karar verecek. Bunun için birçok alternatif plan üzerinde duruluyor. Bunlardan biri de hazırlıkların kulübün Düzce'de bulunan tesisleri; Topuk Yaylası'nda gerçekleşmesi.

Burada takımın dışarıdan tamamen izole edilmesi söz konusu. Ancak kesin karar süreç biraz daha izlendikten sonra verilecek.

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