Fenerbahçe'de izolasyon formülü; Topuk Yaylası

Fenerbahçe'de saha çalışmaları için plan ve programlar üzerinde çalışılıyor.Sarı-lacivertliler 12 Haziran'da başlaması beklenen lig maçlarına nasıl hazırlanacağına karar verecek. Bunun için birçok alternatif plan üzerinde duruluyor. Bunlardan biri de hazırlıkların kulübün Düzce'de bulunan tesisleri; Topuk Yaylası'nda gerçekleşmesi.Burada takımın dışarıdan tamamen izole edilmesi söz konusu. Ancak kesin karar süreç biraz daha izlendikten sonra verilecek.