Fenerbahçe'de işler değişti! Caner ve Mesut için karar

Futbolsuz geçen bir yılın ardından yeniden sahalara dönen Mesut Özil, yavaş yavaş eski formunu bulup F.Bahçe'nin saha içi lideri oluyor. Önceki gün Karagümrük maçında ilk kez 11'da sahaya çıkan Mesut eski günlerine dönme sinyalleri verirken paslarıyla izleyenleri yine kendine hayran bıraktı. Maç eksikliğine rağmen Karagümrük karşısında yüzde 96.1 isabetli pas istatistiğiyle oynayan Mesut Özil oyunun yönünü belirleyen isim olarak öne çıktı.



Duran toplar artık Mesut'ta



Gustavo Pelkas'ın yokluğunda yükü da ağırlaşsa da özellikle ilk yarıda takımına kendi istediği oyunu da oynattı. Kornerleri Caner'in yerine Mesut'un kullanması dikkat çekerken, serbest vuruşlarda da birinci tercih hep oydu.. İlk yarıda 39 isabetli, 3 hatalı pasla oynayan yıldız futbolcu, 2. yarıda çıkana kadar 9 isabetli, 2 hatalı pasla mücadele etti. Mesut oyundan düşünce F.Bahçe'nin topu rakibine kaptırarak defalarca beraberlik tehlikesi yaşadı.



İlk olarak Hatay'da sahaya ayak basan ve 13 dakika oynayan Mesut orta sahada aldığı topu Ferdi'nin önüne atarak 2. golün startını vermişti. G..Saray'a karşı 27, kupadaki Başakşehir maçında uzatmalar dahil 80 dakika oyunda kaldı, Karagümrük karşısında 19'da Thiam'ın golü de 53'te Valencia'nın gollerinde da atakları başlatan isim Mesut'tu. Yıldız futbolcunun beklenen performansına Gustavo ve Pelkas'ın dönmesiyle Trabzon maçı ve sonrasında ulaşması bekleniyor.



