Fenerbahçe'de Islam Slimani krizi patlak verdi

Ayrılması gündemde olan, Cardiff City ve Real Betis ile görüşmeler yapan Islan Slimani F.Bahçe yönetimine ayrılmayacağını bildirdi. Bu durum kulüpte krize yol açarken, teknik direktör Ersun Yanal, Slimani ile bir görüşme yaparak, "Seni ikinci devrede oynatmayacağım. Gitmeni istiyorum" dedi.Yıldız oyuncu ise karşı çıkarak "Gitmeyeceğim. Sezon sonuna kadar buradayım" yanıtını verdi. İki tarafın restleşmesi sonrası transferin son gününe belirsizlikle girildi. Slimani cephesi konuya kendi açılarından açıklık getirdi.Islam Slimani'nin menajerlik şirketinden Hürriyet Gazetesi'ne açıklamada bulunan yetkililer, "Slimani'nin Başakşehir'e transferi gündemdeydi. Adebayor da F.Bahçe'ye gelecekti ancak F.Bahçe tarafı kararsız kaldı. Sezon başında Comolli, Ayew yerine iki kanada da Slimani'yi iyi besleyecek oyuncular alsa durum çok farklı olurdu. Bu saatten sonra Slimani'nin gitmesi zor" ifadelerini kullandılar.