Fenerbahçe'de Isla yerine Arjantinli aday

Fenerbahçe, yollarını ayırmaya hazırlandığı Isla'nın yerine Boca Juniors'un 22 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina ile ilgileniyor.

Haber; Akşam
Fenerbahçe'de Isla yerine Arjantinli aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2020 09:59
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mauricio Isla ile kontrat yenilemeyi düşünmeyen Fenerbahçe'nin hedefindeki isim belli oldu.

Sarı-Lacivertliler, Boca Juniors'un 22 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina'yı kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Molina istikrarlı performasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Arjantin ekibiyle 16 maça çıktı ve 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Molina'nın adı kısa bir süre önce Galatasaray ile de anılmıştı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Şilili oyuncu Mauricio Isla, ülkesinde açıklamalarda bulundu ve sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını açıklamıştı





Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için