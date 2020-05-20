Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mauricio Isla ile kontrat yenilemeyi düşünmeyen Fenerbahçe'nin hedefindeki isim belli oldu.Sarı-Lacivertliler, Boca Juniors'un 22 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina'yı kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.Molina istikrarlı performasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Arjantin ekibiyle 16 maça çıktı ve 1 gol atarken 3 de asist yaptı.Molina'nın adı kısa bir süre önce Galatasaray ile de anılmıştıFenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Şilili oyuncu Mauricio Isla, ülkesinde açıklamalarda bulundu ve sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını açıklamıştı