Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci siftah yaptı

İrfan Can Fenerbahçe

Devre arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için kapıştığı İrfan Can Kahveci, sonunda Başakşehir'den ayrılıp Sarı-Lacivertliler'den yana tercihini kullanmıştı. Kanarya'ya sakatlık sürecinde gelen İrfan Can, tamamen hazır hale geldikten sonra ilk maçına Antalyaspor karşısında çıktı. Teknik direktör Erol Bulut'un, maç öncesinde, "İkinci yarıda ona şans vermeye çalışacağım" dediği İrfan Can, 67. dakikada Mesut Özil'in beklenmedik sakatlığı sonrasında Türk asıllı Alman yıldızın yerine oyuna dahil oldu.



Uzaktan bir şut attı



Sahaya girdikten sonra ilk başlarda etkisiz gözüken Milli futbolcu, yeni takımına ısınmasıyla birlikte özellikle son bölümlerde biraz daha sorumluluk almaya çalıştı. Oyunu Sosa ile birlikte yönlendirmeye ve arkadaşlarına gol fırsatları yaratmaya çalışan 25 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada Papiss Cisse'ye harika bir orta yaptı. Ancak Cisse'nin vuruşu, direkten döndü. Rakip kaleye uzaktan bir şut atan tecrübeli oyuncunun bu vuruşu, auta çıktı.