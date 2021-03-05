Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci siftah yaptı

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın elinden kaptığı İrfan Can Kahveci, ilk maçına Antalyaspor karşısında çıktı. 67'de Mesut'un yerine oyuna giren 25 yaşındaki oyuncu, sorumluluk aldı ama çok etkili olamadı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci siftah yaptı
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05 Mart 2021 09:44
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Devre arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için kapıştığı İrfan Can Kahveci, sonunda Başakşehir'den ayrılıp Sarı-Lacivertliler'den yana tercihini kullanmıştı. Kanarya'ya sakatlık sürecinde gelen İrfan Can, tamamen hazır hale geldikten sonra ilk maçına Antalyaspor karşısında çıktı. Teknik direktör Erol Bulut'un, maç öncesinde, "İkinci yarıda ona şans vermeye çalışacağım" dediği İrfan Can, 67. dakikada Mesut Özil'in beklenmedik sakatlığı sonrasında Türk asıllı Alman yıldızın yerine oyuna dahil oldu.

Uzaktan bir şut attı

Sahaya girdikten sonra ilk başlarda etkisiz gözüken Milli futbolcu, yeni takımına ısınmasıyla birlikte özellikle son bölümlerde biraz daha sorumluluk almaya çalıştı. Oyunu Sosa ile birlikte yönlendirmeye ve arkadaşlarına gol fırsatları yaratmaya çalışan 25 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada Papiss Cisse'ye harika bir orta yaptı. Ancak Cisse'nin vuruşu, direkten döndü. Rakip kaleye uzaktan bir şut atan tecrübeli oyuncunun bu vuruşu, auta çıktı.



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