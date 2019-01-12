ÖNCE TESPİT

HER GÜN TEST

Fenerbahçe'nin dokuz günlük Antalya kampı tamamlandı. Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi adeta mini bir laboratuvar kurarak, yoğun antrenman programı uyguladı. Futbolcular salon ve sahada olmak üzere her günü çift idmanla geçirdi. Onlarca ölçüm, kan ve idrar testleri yapıldı. Tonlarca ağırlık kaldırıldı. Buna bağlı yorgunluğu almak için günde iki ton buz yeterli olmadı...İşte 3 - 11 Ocak arası sarı-lacivertli takımın yaptığı kamp çalışmasının detaylı analizi...İlk olarak futbolculara Samandıra'da laktat testi yapıldı ve futbolcuların dayanıklılığı belirlendi. Ardından buna göre antrenmanın şiddeti ayarlandı. Antalya kampında bir takım testler devam etti. Sıçrama başta olmak üzere futbolcuların atletik performansları ölçüldü.Bu çerçevede başlayan çalışmalarda futbolcular sabahları salonda kuvvet çalışmaları yaparken, akşamları da şiddetli saha antrenmanı vardı.Saha çalışmaları drone ile çekildi ve teknik ekip tarafından sabaha kadar analiz edilerek tek tek hatalar belirlendi. Bu da ilk antrenman öncesi oyunculara aktarıldı.Her gün idrar testi yapıldı. Burada futbolcuların sıvı kayıpları araştırıldı, buna bağlı sonuçlara ulaşıldı. 3-4 günde bir vücut kitle endeksi ile ilgili ölçümlere gidildi. Kahvaltıdan önce yağ oranları belirlendi. Fazlası olanlara diyet programı uygulandı. En önemli testlerden biri de kan testiydi. Bu testin sonuçları futbolcuların yorgunluk seviyelerini gösteriyordu.Yorgunluğu alabilmek için en iyi yöntemlerden biri buz oldu. Bu nedenle otelde 5 derece sıcaklığında küçük havuzlar oluşturuldu. Bunların içine atılan onlarca buz ile futbolcular toparlanmaya çalıştı. Hatta günde iki ton buzdan fazlasına bile ihtiyaç duyuldu.Bu kadar yoğun tempoda Yanal ve ekibi tüm bu çalışmaların ortasındaki günü izin olarak belirledi. Futbolcular bu günün tamamını kendine ayırdı ve dinlendi.