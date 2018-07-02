Fenerbahçe'de imza haftası

Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından transferde çok ciddi beklentiler içine giren'de bu hafta oldukça hareketli anlar yaşanacak.Sarı- Lacivertli taraftarlar büyük bir heyecanla resmi imzaları beklerken Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Comolli'nin sürekli temas halinde olduğu Hollandalı golcü Bas Dost ve İngiliz orta saha oyuncusu Jack Wilshere'in bu hafta içinde İstanbul'a gelerek imza atıp takıma katılmaları bekleniyor.FIFA'nın Sporting Lizbon ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Hollandalı golcü Bas Dost'un bonservis ücretini de bu hafta içinde belirlemesi bekleniyor.Bonservisi Barcelona'da bulunan Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın durumunun da kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.