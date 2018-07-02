  •  
    Tarık Çamdal için flaş sözler: "Transferi..."
  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Fenerbahçe'de imza haftası

Transfere hız veren Fenerbahçe'nin bu hafta önemli isimlere imza attırması bekleniyor.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de imza haftası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2018 06:30
Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından transferde çok ciddi beklentiler içine giren Fenerbahçe'de bu hafta oldukça hareketli anlar yaşanacak.

Sarı- Lacivertli taraftarlar büyük bir heyecanla resmi imzaları beklerken Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Comolli'nin sürekli temas halinde olduğu Hollandalı golcü Bas Dost ve İngiliz orta saha oyuncusu Jack Wilshere'in bu hafta içinde İstanbul'a gelerek imza atıp takıma katılmaları bekleniyor.

FIFA'nın Sporting Lizbon ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Hollandalı golcü Bas Dost'un bonservis ücretini de bu hafta içinde belirlemesi bekleniyor.

Bonservisi Barcelona'da bulunan Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın durumunun da kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için