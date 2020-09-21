Fenerbahçe'de ilk mesaj Serdar Aziz'e!

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ilk 11'ini belirledi.
Genç teknik adam, geçtiğimiz hafta Rize deplasmanında 11'de yer alan Serdar Aziz'in yerine kadroda yeni transfer Mauricio Lemos'a yer verdi. Uruguaylı stoperin yanında ise Zanka görev yapacak.
Serdar Aziz, Rizespor maçındaki performansı sonrasında sosyal medyada taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.
Genç teknik adam, geçtiğimiz hafta Rize deplasmanında 11'de yer alan Serdar Aziz'in yerine kadroda yeni transfer Mauricio Lemos'a yer verdi. Uruguaylı stoperin yanında ise Zanka görev yapacak.
Serdar Aziz, Rizespor maçındaki performansı sonrasında sosyal medyada taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.