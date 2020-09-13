Fenerbahçe'de ilginç gerçek; Başakşehir

Transfer şampiyonu Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu ilk 5'te tamamlayan takımların 4'ünden önemli isimleri kadrosuna katmıştı. 2. Trabzon'dan Sosa, Novak, 3. Beşiktaş'tan Caner, Gökhan, 4. Sivas'tan Mert Hakan'ı transfer eden sarı-lacivertliler, 5. Alanyaspor'dan da teknik direktör Erol Bulut'la anlaşmıştı.



Uzun süredir hedefindeki isimlerden biri olan Visca için tüm şartları zorlayan Kanarya, son şampiyon Başakşehir'den de bir takviye yapmayı hedefliyor..



