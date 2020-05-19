Fenerbahçe'de ikinci koronavirüs test sonuçları açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, Futbol Takımı'na yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını duyurdu.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de ikinci koronavirüs test sonuçları açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2020 13:22
Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs salgını sonrası Futbol Takımı'na yapılan ikinci testlerin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan KOVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." denildi.

Ayrıca açıklamasının devamında idmanların başlayacağı "Küçük gruplar halinde Çarşamba, Perşembe ve Cuma tesislerde çalışmalar sürecek." sözleriyle duyuruldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için