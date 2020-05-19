Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs salgını sonrası Futbol Takımı'na yapılan ikinci testlerin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan KOVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." denildi.
Ayrıca açıklamasının devamında idmanların başlayacağı "Küçük gruplar halinde Çarşamba, Perşembe ve Cuma tesislerde çalışmalar sürecek." sözleriyle duyuruldu.
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Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan KOVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." denildi.
Ayrıca açıklamasının devamında idmanların başlayacağı "Küçük gruplar halinde Çarşamba, Perşembe ve Cuma tesislerde çalışmalar sürecek." sözleriyle duyuruldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın