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Fenerbahçe'de iki transfer ve ayrılık kararı...

Aykut Kocaman, Konya maçını kazanıp rakiplerinin alacağı skora bakmadan ilk yarıyı en tepede bitirmek istediklerini söyledi. Transferde yaşanan gelişmeler de burada...

Kaynak: Vatan
Fenerbahçe'de iki transfer ve ayrılık kararı...
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23 Aralık 2017 10:10
Zirve yarışındaki ekiplerin alacakları skorlara bakmadan sadece 3 puana odaklandıklarını belirten deneyimli hoca, öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Cezalı arkadaşlarımızın sayısı fazla. Üstelik Konya gibi zor bir deplasmana gidiyoruz.

Biz rakiplere değil kendimize bakıyoruz. Size inandığımı, işlerin kötü gittiği haftalarda da söyledim. Bugün geldiğimiz noktada olmak istediğimi yerdeyiz. Bu haftayı kayıpsız kapatıp bizden bekleneni yapalım ve serimiz devam etsin" ifadelerini kullandı.

ONAY BEKLENİYOR

Öte yandan Osmanlı maçının ardından yönetimle bir araya geldiğinde transfer beklentilerinden bahseden Kocaman, sezona ara verilmesiyle raporunu da teslim edecek. Sol bek ve sol açık transferi için gelen isimleri izleyen teknik heyet, Aykut Hoca'dan gelecek onayı bekliyor.

Kontenjanın dolu olmasından dolayı önceliği gönderilecek oyunculara ayıran yönetim, Fernandao ve Van Persie dışında tıpkı geçtiğimiz sezon gibi Aatif'a gelecek teklifi değerlendirmeyi planlıyordu. Ancak Faslı yakaladığı çıkışla yerini neredeyse garantiye alırken, Isla dahil tüm isimlere gelen teklifler değerlendirilecek.



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