Fenerbahçe'de iki oyuncu cezalı

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz sarı kart sınırına takıldı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de iki oyuncu cezalı
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28 Şubat 2021 20:36
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta 2 oyuncu sarı kart cezasına yakalandı.

Sarı-lacivertlilerde 55. dakikada Mert Hakan ve 72. dakikada Serdar Aziz, gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü.

Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz, sarı kart cezaları nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemyeyecek.

 
 
 


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