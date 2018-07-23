Fenerbahçe'de yıllar önce transfer edilen ve patlaması beklenen Salih Uçan ile Ozan Tufan'ın performansları kafalarda soru işaretleri yaratıyor.İki futbolcunun da Feyenoord karşısında süre almaması, 'Phillip Cocu'nun gözüne giremediler' yorumlarına neden oldu.Orta sahaya yapılan takviyeler de düşünüldüğünde iki ismin, performanslarını yükseltmediği takdirde takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.