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Fenerbahçe'de iki isim topun ağzında

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, iki ismin performansını yeterli bulmadı.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de iki isim topun ağzında
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23 Temmuz 2018 11:55
Fenerbahçe'de yıllar önce transfer edilen ve patlaması beklenen Salih Uçan ile Ozan Tufan'ın performansları kafalarda soru işaretleri yaratıyor.

İki futbolcunun da Feyenoord karşısında süre almaması, 'Phillip Cocu'nun gözüne giremediler' yorumlarına neden oldu.

Orta sahaya yapılan takviyeler de düşünüldüğünde iki ismin, performanslarını yükseltmediği takdirde takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

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