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Fenerbahçe'de iki ayrılık çok yakın

Fenerbahçe'de Cocu'nun kadroda düşünmediği Ozan ve Salih, ayrılmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'de iki ayrılık çok yakın
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31 Temmuz 2018 03:56
Fenerbahçe'de yeni sezon planlarında yer almayan Ozan Tufan ve Salih Uçan, ayrılığın eşiğine geldi.

İki futbolcu da teknik direktör Phillip Cocu tarafından ilk 11'de düşünülmüyor. Sürekli oynamak isteyen iki futbolcu yurt dışından takımlarla temas halinde.

Salih'e başta Empoli'nin olmak üzere İtalya'dan teklifler var. Bonservis geliri elde etmeyi düşünen sarı - lacivertli yönetim ayrılığa sıcak bakıyor.



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