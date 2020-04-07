Korona virüsü nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe, gelecek sezon planlamasını oluşturmaya başladı.İlk olarak teknik direktör sorununu çözecek olan sarı-lacivertlilerde yönetim, iki futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldı.Sezon başında transfer edilen ve devre arasında Düsseldorf'a kiralanan Zanka, bonservisi ile birlikte gönderilmek isteniyor.Fenerbahçe'nin yola devam etmek istemediği bir başka isim ise devre arasında Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette...Sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon öncesinde iki futbolcu ile yollarını ayıracak.