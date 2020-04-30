Fenerbahçe'de idmanlar başlıyor

Fenerbahçe pazartesi günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gruplar halinde çalışmalara başlayacak.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de idmanlar başlıyor
Klavye oklarï¿½ ile sonraki ya da ï¿½nceki habere geï¿½ebilirsiniz.
30 Nisan 2020 14:49
Fenerbahçe'de koronavirüs salgını nedeniyle duran idmanlar yeniden başlıyor.

İşte yapılan resmi açıklama;

"Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için