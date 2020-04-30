Fenerbahçe'de idmanlar başlıyor

Fenerbahçe'de koronavirüs salgını nedeniyle duran idmanlar yeniden başlıyor.
İşte yapılan resmi açıklama;
"Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak."
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İşte yapılan resmi açıklama;
"Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın