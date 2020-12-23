Fenerbahçe'de iç sahadaki kötü seri bitti

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında kazanarak Kadıköy'deki kötü seriye bir son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de iç sahadaki kötü seri bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2020 22:21
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek iç sahada 3 maç sonra galip geldi.

Ülker Stadı'nda oynadığı İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor maçlarını kaybeden sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir'i yenerek kötü serisine son verdi.

Medipol Başakşehir'de Rafael ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart gördü.

Ligde iki maç sonra kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.

Ligdeki galibiyet özlemi 5 maça çıkan son şampiyon Medipol Başakşehir ise 15 puanda kaldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için