Fenerbahçe'de iç sahadaki kötü seri bitti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek iç sahada 3 maç sonra galip geldi.



Ülker Stadı'nda oynadığı İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor maçlarını kaybeden sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir'i yenerek kötü serisine son verdi.



Medipol Başakşehir'de Rafael ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart gördü.



Ligde iki maç sonra kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.



Ligdeki galibiyet özlemi 5 maça çıkan son şampiyon Medipol Başakşehir ise 15 puanda kaldı.



