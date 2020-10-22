Fenerbahçe'de hücumda fark var

Süper Lig'de 5. haftayı Göztepe galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de hücum istatistikleri dikkat çekti. Erol Bulut'un takımı bu sezon ilk kez bir resmi maçta 3 gol kaydederken, hücumdaki doğru işler hemen fark edildi.



OPTA'nın hazırladığı verilerde, takımın şut gücü, hücum etkinlikleri ve hızlı oyunu dikkatlerden kaçmadı. İşte rakamların diliyle Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki hücum etkinliği:



Maça ilk 11'de başlayan 7 futbolcu en az bir şut çekti. 1 de gol atan Pelkas, 5 şutla ilk sırada geldi. Stoper Serdar Aziz de 1 gol, 3 şutla oynarken, 1 asist yapan Caner'in de 3 şutu vardı. Gustavo, Samatta, Tisserand 2'şer şutla oynadı, Sosa günü 1 şutla kapadı.



Fenerbahçe, Göztepe karşısında bu sezon en fazla şut çektiği maçı oynadı ve rakip kaleye tam 19 şut yolladı. Sarı-lacivertliler rakip ceza sahasında 33 kez topla buluşup, bu sezonki en aktif maçını oynadı.



Erol Bulut'un öğrencileri 7 net gol pozisyonu ve 3 golle bu sezon ligde hücumsal anlamındaki en iyi performansını gösterdi. Fenerbahçe, Göztepe dönünde korner ve penaltı dışında akan oyunda da gol bulmayı başardı.



