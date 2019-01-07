  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Fenerbahçe'de Honduraslı Alberth Elis sürprizi

Fenerbahçe'nin MLS takımlarından Houston Dynamo'da forma giyen 22 yaşındaki Alberth Elis'i transfer etmek istediği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan teklif aldığını duyuran Honduraslı futbolcu, Fenerbahçe ve Diego Reyes'i takibe aldı

Kaynak: Haberturk
Fenerbahçe'de Honduraslı Alberth Elis sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2019 10:40
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme... MLS takımlarından Houston Dynamo'da forma giyen Honduraslı Alberth Elis'in, sarı-lacivertli takımdan transfer teklifi aldığı belirtildi.

22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Avrupa'dan teklif aldığını, ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini belirtti. Teklif aldığı takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan ancak normalde Şampiyonlar Ligi takımı olan bir ekip söyledi. Elis, "Houston'la 2 yıllık sözleşmem var ama Avrupa'dan benimle ilgilenen bir takım var ve teklif masanın üstünde. Dynamo zaten rüyamın Avrupa olduğunu biliyor" diyerek kulübüne de mesaj gönderdi.

Honduraslı futbolcu, Instagram hesabından Fenerbahçe ve Diego Reyes'i de takibe alınca iddialar ayyuka çıktı. Kısa süre içinde transferle ilgili gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



22 yaşındaki Alberth Elis, sağ kanatta görev yapıyor. Ülkesi Honduras'ın Olimpia takımında profesyonel olan futbolcu, Meksika'da Monterrey forması giydikten sonra MLS'e transfer oldu.

Houston Dynamo formasıyla 56 maçta 21 gol atarken 12 de asist yaptı. 

MLS'te çıktığı toplam 60 maçta 22 gol kaydeden Elis için Houston'un masaya 6 milyon euroluk teklifle oturacağı belirtildi.

 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için