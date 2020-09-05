Fenerbahçe'de hisseler zirveye çıktı

Türkiye'de futbol kulüpleri mali açıdan sıkıntılı günler geçirse de borsada yatırımcısının yüzünü güldürdü. Son 1 yılda 'BJKAS' koduyla işlem gören Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 38 civarında pirim yaptı. 'GSRAY' koduyla işlem gören Galatasaray'ın hisseleri de yüzde 78 civarında pirim yaptı. Ligi ikinci bitiren Trabzonspor'un 'TSPOR' koduyla işlem gören hisseleri de son bir yılda yatırımcısına yüzde 150'ye yakın getiri sağladı. Borsada en büyük sıçramayı yapan kulüp ise ligi 7. sırada bitirmesine rağmen Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler, 22 Mart'tan bu yana borsadaki fiyatını neredeyse 6 kat artırdı ve yatırımcısının yüzünü güldürdü.



FLAŞ TRANSFERLER HAVA GETİRDİ



22 Mart 2020'de hisseleri 6.65 TL dolayında olan Fenerbahçe, o tarihten beri müthiş bir çıkışa imza attı. Yaklaşık 6 aylık sürede Sarı-Lacivertliler'in bir hissesi dün BİST'TE 35 TL'nin üzerinde işlem gördü. Daha sade bir anlatımla Fenerbahçe'den 22 Mart'ta 6 bin 650 TL'lik hisse alan yatırımcının parası 35 bin TL'yi aştı. Sarı-Lacivertli takımın hisselerindeki bu yükselişin nedeninin bankalarla anlaşma zemini aramasından kaynaklandığı öne sürülüyor. Fenerbahçe'nin yaptığı flaş transferlerle bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduğu ve yükselişte bunun da etken olabileceği belirtiliyor.



BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA



Bu yükselişle Fenerbahçe borsadaki piyasa değerini de katladı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın piyasa değerinin yarısına kadar gerileyen Fenerbahçe, şimdi ezeli rakibini neredeyse 2'ye katladı. Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin değeri 3.5 milyar TL'nin üzerine çıktı ve 2 milyar TL civarında olan Galatasaray'ın açık ara önüne geçti. Trabzonspor 1.3 milyar TL'lik piyasa değeriyle üçüncü sıradaki yerini korurken, 3 büyüklerden biri olan Beşiktaş'ın mali yapısındaki sıkıntılar piyasa değerine de yansıdı. Kartal halka açık spor şirketleri arasında piyasa değeri 844 milyon TL dolayında kalan, en düşük kulüp durumunda.



