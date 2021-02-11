Fenerbahçe'de hesap zamanı; 'Kendinize çekidüzen verin'

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e elendiği maç her şeyi altüst etti. Teknik direktör Erol Bulut,

11

seçimi kadar

maçın devamında

futbolcuları kullandığı

bölgelerle

herkesi şaşırttı. Takımda Samatta, Cisse, Thiam, Valencia gibi golcüler bulunmasına rağmen maçın uzatma bölümünde stoper

Serdar

Aziz santrfor oynadı.

Sosa savunmada yer aldı. Mesut Özil sol bek gibi adam kovaladı. Tüm bu görüntü, Fenerbahçe taraftarının ağır eleştirisine yol açtı.





Kupa hüznünün ardından Twitter'da "DefolErol" hashtagi Türkiye gündeminde 1 numaraya yükseldi. Taraftarlar

Erol Bulut'un derhal görevden

alınması gerektiğini savundu.

Sarı-lacivertlilerde başta Christoph Daum olmak üzere Arsene Wenger gibi birçok isim gündeme geldi. Yönetime ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na ligin kalanı için yeni bir teknik direktörle anlaşılması için birçok mesaj gönderildi.

Fenerbahçe yönetimi, takımın durumuyla ilgili acil koduyla bir araya geldi. Bu görüşmede Sportif Direktör Emre Belözoğlu da hazır bulundu. Yönetim, takımın durumuyla ilgili Belözoğlu'nun bilgisine başvurdu. Teknik direktör Erol Bulut'un gönderilmesi konusu yönetim tarafından hata olarak görüldü. Fenerbahçe yönetiminin, kötü gidişin sürmesi halinde bazı futbolcularla yollarını ayırabileceği ifade edildi. Şimdilik herhangi bir isim belirtilmiyor. Ancak takıma ve teknik heyete ciddi uyarı yapılması kararı alındı. Bazı futbolculara, kendilerine çekidüzen vermeleri konusunda son direktifler yapıldı.



KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ



Öte yandan toplantıda Ali Koç , Erol Bulut'a özellikle oyuncu performansları üzerinden eleştireler yaparken, "Büyük yatırımlar yaptık ama karşılığını alamıyoruz. Daha iyi oynamalıyız" dediği iddia edildi

Fenerbahçe'nin,

Karagümrük ve Göztepe maçlarında puan kaybetmesi halinde Erol Bulut'a tepkinin artarak devam etmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler,

cumartesi günü

oynanacak Karagümrük

mücadelesinde

Pelkas, Tisserand, İrfan ve Gustavo

'dan yoksun olarak çıkacak. Bulut, kupada şans verdiği birçok ismi yeniden kulübeye çekecek.

Savunmada Gökhan ve ve cezalı Lemos'un

yerine Serdar ve Nazım

oynayacak. Orta alanda Mert Hakan 11'e dönecek. Hücumda ise

Valencia ve Osayi ile birlikte Thiam veya

Samatta'nın







görev alması bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberi şu şekilde...