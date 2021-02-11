Fenerbahçe'de hesap zamanı; 'Kendinize çekidüzen verin'

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e elendiği maç her şeyi altüst etti. Teknik direktör Erol Bulut, 11 seçimi kadar maçın devamında futbolcuları kullandığı bölgelerle herkesi şaşırttı. Takımda Samatta, Cisse, Thiam, Valencia gibi golcüler bulunmasına rağmen maçın uzatma bölümünde stoper Serdar Aziz santrfor oynadı. Sosa savunmada yer aldı. Mesut Özil sol bek gibi adam kovaladı. Tüm bu görüntü, Fenerbahçe taraftarının ağır eleştirisine yol açtı.
Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberi şu şekilde...
TARAFTARLAR ARSENE WENGER'İN GELMESİNİ İSTİYOR
Kupa hüznünün ardından Twitter'da "DefolErol" hashtagi Türkiye gündeminde 1 numaraya yükseldi. Taraftarlar Erol Bulut'un derhal görevden alınması gerektiğini savundu. Sarı-lacivertlilerde başta Christoph Daum olmak üzere Arsene Wenger gibi birçok isim gündeme geldi. Yönetime ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na ligin kalanı için yeni bir teknik direktörle anlaşılması için birçok mesaj gönderildi.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Fenerbahçe yönetimi, takımın durumuyla ilgili acil koduyla bir araya geldi. Bu görüşmede Sportif Direktör Emre Belözoğlu da hazır bulundu. Yönetim, takımın durumuyla ilgili Belözoğlu'nun bilgisine başvurdu. Teknik direktör Erol Bulut'un gönderilmesi konusu yönetim tarafından hata olarak görüldü. Fenerbahçe yönetiminin, kötü gidişin sürmesi halinde bazı futbolcularla yollarını ayırabileceği ifade edildi. Şimdilik herhangi bir isim belirtilmiyor. Ancak takıma ve teknik heyete ciddi uyarı yapılması kararı alındı. Bazı futbolculara, kendilerine çekidüzen vermeleri konusunda son direktifler yapıldı.
KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ
Öte yandan toplantıda Ali Koç , Erol Bulut'a özellikle oyuncu performansları üzerinden eleştireler yaparken, "Büyük yatırımlar yaptık ama karşılığını alamıyoruz. Daha iyi oynamalıyız" dediği iddia edildi
ESKİYE DÖNÜŞ
Fenerbahçe'nin, Karagümrük ve Göztepe maçlarında puan kaybetmesi halinde Erol Bulut'a tepkinin artarak devam etmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, cumartesi günü oynanacak Karagümrük mücadelesinde Pelkas, Tisserand, İrfan ve Gustavo'dan yoksun olarak çıkacak. Bulut, kupada şans verdiği birçok ismi yeniden kulübeye çekecek. Savunmada Gökhan ve ve cezalı Lemos'un yerine Serdar ve Nazım oynayacak. Orta alanda Mert Hakan 11'e dönecek. Hücumda ise Valencia ve Osayi ile birlikte Thiam veya Samatta'nın görev alması bekleniyor.
Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberi şu şekilde...
TARAFTARLAR ARSENE WENGER'İN GELMESİNİ İSTİYOR
Kupa hüznünün ardından Twitter'da "DefolErol" hashtagi Türkiye gündeminde 1 numaraya yükseldi. Taraftarlar Erol Bulut'un derhal görevden alınması gerektiğini savundu. Sarı-lacivertlilerde başta Christoph Daum olmak üzere Arsene Wenger gibi birçok isim gündeme geldi. Yönetime ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na ligin kalanı için yeni bir teknik direktörle anlaşılması için birçok mesaj gönderildi.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Fenerbahçe yönetimi, takımın durumuyla ilgili acil koduyla bir araya geldi. Bu görüşmede Sportif Direktör Emre Belözoğlu da hazır bulundu. Yönetim, takımın durumuyla ilgili Belözoğlu'nun bilgisine başvurdu. Teknik direktör Erol Bulut'un gönderilmesi konusu yönetim tarafından hata olarak görüldü. Fenerbahçe yönetiminin, kötü gidişin sürmesi halinde bazı futbolcularla yollarını ayırabileceği ifade edildi. Şimdilik herhangi bir isim belirtilmiyor. Ancak takıma ve teknik heyete ciddi uyarı yapılması kararı alındı. Bazı futbolculara, kendilerine çekidüzen vermeleri konusunda son direktifler yapıldı.
KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ
Öte yandan toplantıda Ali Koç , Erol Bulut'a özellikle oyuncu performansları üzerinden eleştireler yaparken, "Büyük yatırımlar yaptık ama karşılığını alamıyoruz. Daha iyi oynamalıyız" dediği iddia edildi
ESKİYE DÖNÜŞ
Fenerbahçe'nin, Karagümrük ve Göztepe maçlarında puan kaybetmesi halinde Erol Bulut'a tepkinin artarak devam etmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, cumartesi günü oynanacak Karagümrük mücadelesinde Pelkas, Tisserand, İrfan ve Gustavo'dan yoksun olarak çıkacak. Bulut, kupada şans verdiği birçok ismi yeniden kulübeye çekecek. Savunmada Gökhan ve ve cezalı Lemos'un yerine Serdar ve Nazım oynayacak. Orta alanda Mert Hakan 11'e dönecek. Hücumda ise Valencia ve Osayi ile birlikte Thiam veya Samatta'nın görev alması bekleniyor.