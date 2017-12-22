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Fenerbahçe'de herkes golcü! 10 isim...

Ligde rakip fileleri en fazla havalandıran ikinci takım olan Fenerbahçe'de forvetler; Janssen ve Soldado dışında 10 farklı isim skora katkı verdi.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'de herkes golcü! 10 isim...
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22 Aralık 2017 06:25
Fenerbahçe 33 golle ligin en skorer ikinci takımı durumunda bulunuyor. 34 gol atan Galatasaray'ın hemen gerisinde olan sarı-lacivertliler şampiyonluk yolundaki diğer rakipleri Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'u bu açıdan geride bıraktı.

Ancak Fenerbahçe'yi rakiplerinden farklı olarak öne çıkaran detay ise bu gollerin büyük çoğunluğunun orta saha ve savunma oyuncularından gelmesi. Diğer takımlarda ise forvetler büyük dikkat çekerken F.Bahçe'de tam tersi bir durum yaşanıyor.

16 lig maçının 14'ünde skor bulan takımda dört golcüden sadece ikisi toplamda üç maçta fileleri sarstı. Geriye kalan 11 maçta ise diğer isimler takımın skor yükünü üstlendi. Van Persie ve Fernandao ligde golle tanışamazken Soldado, Sivasspor mücadelesinde üç gol birden attı. Takımın birinci forveti olan Janssen ise Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor maçında fileleri sarstı.

Geriye kalan 14 maçta ise Giuliano 8, Valbuena 5, Ozan 3 golle öne çıkarken Alper, Neustadter, Dirar, Skrtel, Mehmet Topal, Souza ve Hasan Ali de skora katkıda bulunan isimler oldular. 10 farklı isim lig maçlarında skor katkısı verince takımın hücum yükü de eşit olarak dağıldı.

Rakipler ne yaptı?

Galatasaray'ın golcüsü Gomis 10 maçta 14 gol kaydetti. Beşiktaş'ın yıldızı Cenk ise 8 golü 8 farklı maçta buldu. Burak Yılmaz da attığı 13 golü 8 maçta kaydetti. Bu çerçeveden hücum hattına bakıldığında sarı-lacivertli takımda tüm takım, rakiplerinde ise golcüler ön plana çıkıyor.



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