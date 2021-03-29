Fenerbahçe'de Erol Bulut döneminin sona ermesiyle yepyeni bir sayfa açıldı. Teknik sorumlu olarak görevi devralan sportif direktör Emre Belözoğlu, ilk antrenmanına çıkarken yanında futbolculuk döneminden arkadaşları vardı. Volkan Demirel ve Selçuk Şahin ile yan yana duran Belözoğlu, zor bir dönemde sorumluluğu üstlendi.



2010-11 ve 2013-14 sezonunda beraber şampiyonluk yaşayan bu üç isim, 3 Temmuz sürecinde de takımın kaptanlarıydı. 2009-2010'da kaçan şampiyonlukta, 4 Nisan 2014'te Rize dönüşü otobüs kurşunlanmasında ve 7 yıl yan yana futbol oynayan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Selçuk Şahin artık farklı bir misyonla sorumluluğu aldı.



Aynı zamanda şu anki takımın kaptanı Gökhan Gönül de eski takım arkadaşları olarak aralarına katıldı. Bu zorlu süreç öncesi de Emre Belözoğlu; Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Gökhan Gönül ile baş başa vererek önlerindeki süreci paylaştı. Sarı-lacivertli kulüple özdeşleşmiş bu isimlerin konuşmalarında, "Kırgınlıklar, dargınlıklar ya da sıkıntıları bir kenara bırakıp, eskiden olduğu gibi yine birlikte olacağız. En zor zamanları nasıl beraber aştıysak bu önümüzdeki zor süreci de beraber aşacağız. Geçmişte nasıl başarılara imza attıysak yine güzel günler yaşayacağız" dedikleri öğrenildi.



Daha önce 2010-11 şampiyonluğunda 17 maçta 16 galibiyet alan, 2013-14 sezonunda nisan ayında şampiyonluk kutlayan ve bu başarılar gelirken takımın liderliğini alan bu isimler şimdi önlerindeki 10 haftaya odaklanarak, en iyi sonucu almayı hedefliyor.



Zorlukları beraber aştılar



Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de futbolculuk dönemlerinde birçok zorluğu beraber aştılar. Şu anki takım kaptanı Gökhan Gönül de benzer şekilde zor zamanlarda takımın en önemli parçasıydı.



Beraber 2008-2014 arası 2011 ve 2014'te şampiyonluk, 2013'te Türkiye Kupası, 2009 ve 2014'te TFF Süper Kupa kazanan bu isimler, 2009-2010'da son anda kaçan şampiyonluk, 3 Temmuz süreci ve 4 Nisan 2014'te kurşunlanma olayında takıma da liderlik etti.



