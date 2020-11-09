Fenerbahçe'de hedefteki adam Valencia

Enner Valencia, geçen haftaki Antalya maçında da vasat bir performans göstermiş ancak Ozan'ın golünde asist yaparak kendini affettirmişti. Tecrübeli futbolcunun düşüşü Konya karşısında da devam etti.



Valencia, hücumda hiçbir etkinlik gösteremedi, yaptığı top kayıpları ve isabetsiz paslarıyla dikkat çekti.



Deneyimli oyuncu kanatta oynamasına rağmen tek şut ve tek orta denemesinde bulundu.



