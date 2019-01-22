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Fenerbahçe'de hedef Slimani'nin yerine Adebayor

Slimani'den ümidi kesen Sarı-Lacivertliler, Adebayor için Başakşehir ile bir kez daha temasa geçti. Oyuncunun sağlık ve fizik durumu hakkında bilgi alan Fenerbahçe, Togolu golcüyü her an açıklayabilir.

Kaynak: Güneş
Fenerbahçe'de hedef Slimani'nin yerine Adebayor
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22 Ocak 2019 09:51
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan Islam Slimani ile yollar ayrılıyor.

Yönetim, Slimani'nin menajeriyle görüşme yaparak kiralık sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi. Sarı-Lacivertliler'in Cezayirli golcünün bonservisi Leicester'da olsa da futbolcuyu başka bir takıma kiralık gönderme hakkı bulunuyor.

YANAL ÇOK İSTİYOR

Sarı-lacivertliler, Cezayirli golcü ile yolları ayırır ayrılmaz Başakşehir'den Emmanuel Adebayor'u kadroya katacak.

Ersun Yanal'ın da çok istediği Togolu golcü de Fenerbahçe'ye gelmek istediği biliniyor. Sarı-Lacivertli yöneticilerin Adebayor'un sağlık ve fiziki durumunu hakkında Turuncu-Lacivertliler'den bilgi aldığı öğrenilirken, transferin her an bitmesi bekleniyor.



Serdar Ali Çelikler, CNN Türk'ye yayınlanan programda Başakşehir Başkanı GökselGümüşdağ ile yaptıkları transfer görüşmesini açıkladı.

"FENERBAHÇE'YE VERİRİM"

Adebayor transferi hakkında Göksel Gümüşdağ ile aralarında geçen konuşmayı anlayan Serdar Ali Çelikler, "Başakşehir'de Adebayor gidecek... Göksel Başkan'a sordum; 'Beşiktaş ve Galatasaray'a vermem, şampiyonluktaki rakiplerim' dedi. 'Fener'e verir misin?' diye sordum. 'Fener'e veririm' dedi." ifadelerini kullandı.

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