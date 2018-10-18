FİZİKSEL EKSİK GİDERİLDİ

Comolli'den zeytin dalı

Milli arada eksiklerini gideren Fenerbahçe'de gözler Demir Grup Sivasspor maçına çevrilirken, planlar ise ilk yarıda oynanacak son 9 karşılaşmaya göre yapılıyor..Seri galibiyetler elde ederek zirveyi yakalamak isteyen Phillip Cocu'nun en büyük umudu son iki sezonun istatistikleri..Yardımcıları ile söz konusu dönemleri inceleyen Hollandalı hoca, takımın lige puan kayıpları ile başladığını, sonrasında ise çıkışa geçtiğini tespit etti..Cocu, bu sezon da oyunculardan aynı yükselişi bekliyor..Antrenman verileri de bu hedefi destekliyor. Milli arada yapılan yoğun çalışmalarla oyuncuların kondisyon seviyelerinin gözle görülür şekilde iyileştiği Samandıra'dan gelen bilgiler arasında..Cocu, Sivas maçıyla birlikte bunun sahaya da olumlu yansımasını bekliyor..Tecrübeli çalıştırıcının, kurmayları ile yaptığı konuşmalarda,dediği öğrenildi..Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edildi..Phillip Cocu yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi..Milli takım kampından dönen isimlerden sadece Şener idmanda yer alırken, tedavisi süren Mehmet Topal ve diğer milli futbolcular çalışmaya katılmadılar. Oyuncuların hırslı ve neşeli olmaları gözlerden kaçmadı..Sportif direktör Damien Comolli de dünkü antrenmanı izledi. Fransız idareci bir ara çalışmayı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek sohbet etti..Comolli'nin sıcak yaklaşımı, 'Cocu ve kendisine yönelik medyadaki sert eleştirilere karşı zeytin dalı uzatıyor' yorumu yapıldı.