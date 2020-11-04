Fenerbahçe resmi youtube kanalında 1 milyon 687 bin abone rakamına ulaştı. Abonelik ücretinden aylık 500-600 bin TL gelir elde eden Sarı-Lacivertli kulüp ligin ilk yarısı bitmeden 2 milyon rakamına ulaşmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de hedef 2 milyon abone
Fenerbahçe'nin abonelik ücretinden önemli bir gelir elde ettiği youtube kanalında abone sayısı 1 milyon 687 bine ulaştı.
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04 Kasım 2020 11:20
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