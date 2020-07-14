Fenerbahçe'de hayaller bitti; 'Gidin konuşun, ne var?'

Fenerbahçe'de 2-1'lik Sivasspor yenilgisi sonrası Avrupa umutları yine zora girdi. Lig ve kupada havlu atan sarı-lacivertliler, son 2 haftada oluşan umutlu havayı yine kendi eliyle bitirdi. Gençlerbirliği deplasmanındaki 1-1'lik beraberliğin ardından gelen Sivasspor mağlubiyeti takımı 7. sıraya itti. Ancak esas problem; takımın maçlardaki tepkisizliği ve ruhunu kaybetmesiydi.



Bu olumsuz durum Sivasspor maçında doruğa çıktı. Maçın ilk yarısında atılan 3 golde de takımın tepkisizliği, sadece kenarda bekleyen 40 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun bir şeyler yapmaya çalışması bunun göstergesiydi. Basın tribününden çok net olarak gözüken bu enerjisizlik başta Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel olmak üzere herkesi yıktı.



"OZAN GİDİN KONUŞUN"



9. dakikada Ozan Tufan'ın Emre Kılınç'a yaptığı penaltı sonrası saha içinde güçlü bir itiraz gelmeyince Emre Belözoğlu ve teknik heyet ısrarla, "Ozan gidin konuşun" ve "Hocam ne gördün de verdin" uyarılarını yaptı. Bu uyarılar hiçbir etki yaratmazken, Deniz Türüç'ün 27. dakikada attığı beraberlik golünden sonra oyuncuların fazla bir sevinç yaşamaması göze çarptı.



40. dakikada Muriç'e Appindangoye tarafından kale önünde yapılan sert harekette de tek yüksek ses Emre Belözoğlu ve kenar yönetimden geldi: "Hocam penaltı hocam!" ve "Hasan Ali gidin konuşun, penaltı."



