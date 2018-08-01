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Fenerbahçe'de Hasan Çetinkaya dönemi bitti

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde idari menajerlik yapan Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de Hasan Çetinkaya dönemi bitti
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01 Ağustos 2018 04:18
Aziz Yıldırım döneminde idari menajerlik görevini üstlenen Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı.

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de idari menajerlik görevini üstlenen Hasan Çetinkaya, Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinden yaklaşık iki ay sonra Sarı-Lacivertli kulüpten gönderildi.

Sportif direktörlük görevine getirilen Comolli'nin Çetinkaya ile iyi bir ilişki içerisinde olmasına rağmen Başkan Koç ve ekibinin Çetinkaya ile yola devam etmek istemediği ve bu yüzden deneyimli futbol adamının iş akdinin feshediliği öğrenildi.



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