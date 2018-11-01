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Fenerbahçe'de Hasan Ali'den derbi motivasyonu

Fenerbahçe'de kaptan Hasan Ali Kaldırım, dümene geçti... Kaptanlık pazubandını takan Hasan'ın dün takım arkadaşlarıyla görüştüğü ve "Galatasaray'ı yenelim ve tüm olumsuz havayı yok edelim" dediği öğrenildi.

Kaynak: Güneş
Fenerbahçe'de Hasan Ali'den derbi motivasyonu
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01 Kasım 2018 11:17
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılması ve Mehmet Topal'ın da sakatlanmasının ardından pazubandı koluna takan Hasan Ali Kaldırım, dümene geçti…

Phillip Cocu'nun takımdan gönderilmesinin ardından derbi öncesi takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenen 28 yaşındaki sol bek, genç ve yabancı oyunculara Galatasaray maçının önemini aktarıyor. Dün arkadaşlarıyla kısa bir görüşme yapan Hasan'ın "Derbiyi mutlaka kazanmalıyız" dediği öğrenildi.

KAYBEDERSEK KÖTÜ OLUR

Takımın içinde bulunduğu olumsuz havanın Galatasaray deplasmanından alınacak 3 puanla dağılacağını belirten kaptan Hasan Ali, "Zor günlerden geçiyoruz. Ancak bunu telafi etmek için önümüzde büyük bir fırsat var. Galatasaray'ı yenersek her şey düzelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray maçları her zaman bir şanstır. Galatasaray'ı yenelim ve tüm olumsuz havayı yok edelim. Kaybedersek daha kötü günler bizi bekler" dedi.



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