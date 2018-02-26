



Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında 1 Mart Perşembe günü Beşiktaş'la oynayacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, dün Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 kaybedilen derbinin ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.Beşiktaş karşısında sakatlanan İsmail Köybaşı'nın tedavisi sürerken, Perşembe günü oynanacak maçta Hasan Ali sol bekte görev yapacak. Aykut Kocaman rotasyona başvurmak isterse Volkan, Skrtel, Soldado ve Mehmet Ekici görev bekleyen isimler.Sarı-lacivertliler, kupadaki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.