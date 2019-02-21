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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sakatlandı

Fenerbahçe'nin Zenit ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmada Hasan Ali Kaldırım sakatlandı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sakatlandı
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21 Şubat 2019 22:26
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit ile oynadığı mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın 2. yarısında Hasan Ali Kaldırım sakatlık geçirdi ve bir süre kendisini denedikten sonra oyuna devam edemedi.

Teknik direktör Ersun Yanal, yaklaşık 3 dakika kendisini deneyen Hasan Ali Kaldırım'ı 67. dakikada kenara aldı ve İsmail Köybaşı'nı oyuna sürdü.

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