Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sakatlandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit ile oynadığı mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın 2. yarısında Hasan Ali Kaldırım sakatlık geçirdi ve bir süre kendisini denedikten sonra oyuna devam edemedi.
Teknik direktör Ersun Yanal, yaklaşık 3 dakika kendisini deneyen Hasan Ali Kaldırım'ı 67. dakikada kenara aldı ve İsmail Köybaşı'nı oyuna sürdü.
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Karşılaşmanın 2. yarısında Hasan Ali Kaldırım sakatlık geçirdi ve bir süre kendisini denedikten sonra oyuna devam edemedi.
Teknik direktör Ersun Yanal, yaklaşık 3 dakika kendisini deneyen Hasan Ali Kaldırım'ı 67. dakikada kenara aldı ve İsmail Köybaşı'nı oyuna sürdü.
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