Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sakatlandı

'ninson 32 turundaile oynadığı mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşandı.Karşılaşmanın 2. yarısındasakatlık geçirdi ve bir süre kendisini denedikten sonra oyuna devam edemedi.Teknik direktör Ersun Yanal, yaklaşık 3 dakika kendisini deneyen Hasan Ali Kaldırım'ı 67. dakikada kenara aldı ve İsmail Köybaşı'nı oyuna sürdü.