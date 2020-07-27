Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım görüşmesi

Fenerbahçe'de yönetim Hasan Ali Kaldırım ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Ozan Tufan ve Dirar gibi isimlerle sezon içinde yeni sözleşme imzalayan yönetim Hasan Ali için de sezon sonunu bekledi.



Gelinen noktada yabancı kısıtlamasının gelmesi ve sol bekte doğru ismi bulmakta yaşanan zorluk sebebiyle Hasan Ali ile masaya oturulmasına karar verildi.



Novak ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler Caner Erkin için de istekli. Ancak burada Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılı kulüp Caner'i kadrosuna katmak istiyor. Caner konusunda yaşanacak bir olumsuzluk sol bek sıkıntısını ortaya çıkaracak. Bu yüzden yönetim Hasan Ali ile masaya oturup şartlarını öğrenecek ve ardından bir değerlendirme yapacak.



