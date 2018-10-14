Fenerbahçe'de Harun Tekin'e terapi!

kadro dışı kalmasıyla beraberkalede yeni bir dönem başladı.Bursaspor'dan getirilen Harun Tekin, bir numaraya oturdu. Şu an için alternatifsiz olan Harun'un performansının artması için de destek veriliyor.Geldiği dönemden itibaren şanssız maçlar geçiren ve kötü bir istatistik tutturan 29 yaşındaki eldiven, toparlanmaya çalışıyor.Özellikle Spartak Trnava ve Başakşehir maçlarını gol yemeden geçen Harun Tekin, yavaş yavaş takıma ısınıyor.