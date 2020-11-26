Fenerbahçe'de Harun Tekin, salonda çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, salonda çalışmalara başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Harun Tekin, salonda çalışmalara başladı
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26 Kasım 2020 13:50
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle operasyon geçiren kaleci Harun Tekin, salonda çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen 31 yaşındaki file bekçisinin salonda çalışmalara başladığı belirtildi.

Harun Tekin'in 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara çıkabileceği aktarıldı.



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