Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak.
Altay Bayındır'ın transferi sonrası Süper Lig'i unutan Harun Tekin, mevkidaşının cezası nedeniyle Konya'da eldivenleri devralacak.
30 yaşındaki kaleci, bu sezon sadece 6 kupa maçında görev alırken, hiç gol yemedi.
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Altay Bayındır'ın transferi sonrası Süper Lig'i unutan Harun Tekin, mevkidaşının cezası nedeniyle Konya'da eldivenleri devralacak.
30 yaşındaki kaleci, bu sezon sadece 6 kupa maçında görev alırken, hiç gol yemedi.
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