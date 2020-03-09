Fenerbahçe'de Harun Tekin bu sezon bir ilki yaşayacak

Fenerbahçe'de bu sezon yedek kalan Harun Tekin, Konya deplasmanında bir ilki yaşayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de Harun Tekin bu sezon bir ilki yaşayacak
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09 Mart 2020 09:55
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak.

Altay Bayındır'ın transferi sonrası Süper Lig'i unutan Harun Tekin, mevkidaşının cezası nedeniyle Konya'da eldivenleri devralacak.

30 yaşındaki kaleci, bu sezon sadece 6 kupa maçında görev alırken, hiç gol yemedi.

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