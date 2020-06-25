Fenerbahçe'de halkaya Obradovic de katıldı

Fenerbahçe'de Obradovic ile yeniden anlaşma sağlanamazken, Ali Koç yönetiminde geçen iki sezonda çok sayıda profesyonel ile yollar ayrıldı. Futbol A Takım Teknik Direktörlüğüne getirilen Phillip Cocu ile 129, Erwin Koeman ile 56, Ersun Yanal ile de 444 gün çalıştıktan sonra yolları ayıran Fenerbahçe, büyük umutlarla getirilen sportif direktör Damien Comolli ile de 583 gün sonra ipleri kopardı.



Sarı - lacivertlilerde değişiklikler altyapıda da devam etti. Ali Koç döneminde göreve getirilen altyapı teknik sorumlusu David Badia ve akademi direktörü Serdar Dayat ile de anlaşmazlıklar sonrası ayrılık yaşanmıştı.



AVRUPA'DA SES GETİRDİ



Avrupa basını başta Sırbistan olmak üzere Obradovic'in kararına geniş yer ayırdı. İşte Avrupa basınında yapılan yorumlar:



MARCA: Obradovic'in kararında ailesinden çok bütçenin azalacak olması ve yıldız isimlerin takımdan ayrılma ihtimali etkili oldu.



HOTSPORT: Bir devir sona erdi. Obradovic Fenerbahçe'den ayrıldı, basketbola geçici olarak elveda dedi.



BLIC: Obradovic, Fenerbahçe'yi bırakarak en beklenmedik kararı aldı.



B92: Avrupa'nın en başarılı basketbol koçu Fenerbahçe'den ayrıldı. Şimdi nasıl bir adım atacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.



