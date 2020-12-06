Fenerbahçe'de hakem tepkisi: 'Bu işin tadı kaçtı'

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından hakemlere ve MHK'ya tepki gösterdi.



Son haftalarda Fenerbahçe aleyhine sürekli hatalar yaptığını kaydeden idareci, "Hocamızı ve takımı tebrik ediyorum. Psikolojisi, gerginliği yüksek bir maç oldu. Böyle maçları kazanmak önemli. Birkaç hafta önce de söyledim. Galipken de bazı şeyleri dile getirmek gerekiyor. Bugün öyle bir gün. Konyaspor maçından itibaren, Fenerbahçe aleyhine ve rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı. Bu dozaj artarak devam ediyor, her hafta. Konuşuyoruz, iyi anlaşmaya çalışıyoruz. Yönetime geldiğimizden beri iyi mesajlar vermeye çalışıyoruz. Gerçekten hakem camiasındaki başıboşluğa bir dur demek gerekiyor. Bizler hata ile art niyet arasındaki farkı görebilecek insanlarız. Birazcık futbol izleyen insanlar, bu maçta olanları hata olarak yorumlayamaz. Birazcık futbol izlemiş bir insan... Bakıyorum kalecimize altı pasta yapılan bir hareket var. Aleyhimize penaltı veriyor. İnanılır gibi değil. Serdar, hakeme 'Top kafamdan elime çarptı.' diyor ve sarı kart görüyor. VAR'da penaltı verirsem diye ikinci sarının yolunu yaptı. Dolayısıyla artık Sayın Serdar Tatlı'nın, hakem hiyerarşisinde en üstte yer alan kişinin artık topa girmesi gerekiyor. Böyle garip garip atamalar, garip garip röportajlar, garip garip kararlar Fenerbahçe aleyhine. Son derece sessiz ve olayları uzaktan izleyen bir MHK var. Artık bu saatten sonra elini taşını altına koymasını istiyoruz. Kendi aralarında mı bir toplantı yaparlar, canlı yayına bağlanıp futbol kamuoyunun içine su serpecek bir açıklama mı yapar. Kesinlikle bu düzen böyle gitmez, bu aşikardır! " ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin artık harekete geçtiğini söyleyen Baki, "Hakemler konusunda adım atmayı düşünüyoruz. Artık dozaj artıyor. Ortam gerilmesin, dünyada bin tane problem var. Ülkemizde bin tane problem var. Bir problem de biz yaratalım istemiyoruz. Onun için hep diyalog yöntemini seçtik. Fakat, daha önce Fenerbahçe'nin sabrı sınanırsa işin nerelere gideceği defalarca görüldü. Fenerbahçe defalarca test edildi, galip geldi. Biz yoruluruz ama bırakmayız Fenerbahçe olarak. Tekrar ediyorum son sözümü, Sayın Serdar Tatlı'nın gerçekten kendi hakem grubuna sahip çıkması gerekiyor. Bir ayar çekmesi gerekiyor. İşin tadı kaçıyor. Böyle futbol olmaz." dedi.



Protokoldeki gerginliğin ne olduğu sorulunca da Selahattin Baki, "Protokolde olmaması lazım ama futbolun doğasında var. Paylaşımla alakası yok gerginliğin, saman alevi gibi bir parladı ve söndü." cevabını verdi.



