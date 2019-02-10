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Fenerbahçe'de hakem isyanı; Perşembe 12:00

Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor maçı sonrasında hakem Alper Ulusoy'un hatalı kararlar verdiği gerekçesiyle basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de hakem isyanı; Perşembe 12:00
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10 Şubat 2019 11:56
Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor maçı sonrasında hakem Alper Ulusoy'un hatalı kararlar verdiği gerekçesiyle basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu

İşte yapılan flaş açıklama...

"Kulübümüz, özellikle sezonun 2. yarısı itibariyle Futbol Takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem 'hataları' ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. 

Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla, 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı, tüm basın mensupları ve spor yazarlarınının katılımına açıktır."

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