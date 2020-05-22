Fenerbahçe'de Hadergjonaj iddiası!

Fenerbahçe, sağ bek transferi için rotasını Süper Lig'e çevirdi.Sezon sonunda Şilili sağ beki Isla ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in Kasımpaşa'da forma giyen 25 yaşındaki Florent Hadergjonaj ile temasa geçtiği öğrenildi.Bonservisi İngiliz ekibi Huddersfield'de olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe yönetiminin istekli olduğu öğrenildi. Vedat Muriqi'nin Kosova Milli Takımı'ndan kankası olan Hadergjonaj, bu sezon Süper Lig'de 6 karşılaşmada forma giydi.Kosovalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.