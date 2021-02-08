Fenerbahçe'de Gustavo ve yapboz sıkıntısı

Galatasaray derbisinde sakatlığı nedeniyle yer almayan Luiz Gustavo takımını dışarıdan izledi. Geçen sezonki derbiyi de cezası nedeniyle kaçıran Brezilyalı futbolcunun yeri doldurulamadı. Kadıköy'de geçen yıl oynanan maçta Tolgay orta sahada görev almış ama aksamıştı, 3-1 mağlubiyet gelmişti.



Bu sezon da Ozan Tufan-Sosa ikilisi isteneni yapamadı, 1-0'lık yenilgi alındı. Öte yandan Luiz Gustavo 2 hafta sahalardan uzak kalacak. 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi.



Sürekli 'Yap-Boz'



Süper Lig'de Galatasaray'a karşı sahasında kritik bir yenilgi alan Fenerbahçe'de kadroda halen bir düzen kurulamaması moralleri bozuyor. Bu sezon özelinde toplam 22 transfer yapan, 2018-2021 arası da kadrosuna 50'nin üstünde takviye yapan sarı-lacivertlilerde eksiklerin bir türlü bitmemesi ve alternatif sıkıntısı herkesi şaşırtıyor.



Özellikle derbide Luiz Gustavo'nun bir alternatifinin olmaması, orta sahada 6 numara eksikliği pahalıya patladı. Gustavo'yu yedekleyebilecek tek isim olan Tolga Ciğerci'nin Başakşehir'e gitmesi de bu eksikliği artırdı. Ozan Tufan'ın 6 numaraya geçmesi ve Sosa'nın da yeterli katkıyı verememesi nedeniyle 8 numarada yani çift yönlü orta saha kurgusunda aksaklıklar oldu. Esas sıkıntı ama forvette yaşandı. Sezon başında kadroya katılan Samatta, Cisse, Thiam, Valencia ve Ademi tam manasıyla verim sağlayamadı. Ademi zaten Karagümrük'e giderken, en golcü futbolcu Thiam'a derbide süre tanınmadı. Samatta ve Cisse de yine formsuz kaldı. Bol alternatifli bir kadro kurulmasına karşın hem forvette nokta atışı yapılamaması hem de Gustavo'suz takımın hasar alması kafaları karıştırdı.



