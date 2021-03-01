Fenerbahçe'de Gustavo sevinci!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Gustavo, çalışmalara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Gustavo sevinci!
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01 Mart 2021 13:22
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Hatayaspor karşılaşmasında sakatlanan Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi.

Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu, çalışmalara başladı.

Sakatlandığı dönemde Galatasaray, Başakşehir (kupa) Göztepe, ve Trabzonspor maçlarını kaçıran Luiz Gustavo'nun, 28. haftada oynanacak olan Antalyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.



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