Fenerbahçe'de Gustavo sevinci!

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Hatayaspor karşılaşmasında sakatlanan Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi.
Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu, çalışmalara başladı.
Sakatlandığı dönemde Galatasaray, Başakşehir (kupa) Göztepe, ve Trabzonspor maçlarını kaçıran Luiz Gustavo'nun, 28. haftada oynanacak olan Antalyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.
Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu, çalışmalara başladı.
Sakatlandığı dönemde Galatasaray, Başakşehir (kupa) Göztepe, ve Trabzonspor maçlarını kaçıran Luiz Gustavo'nun, 28. haftada oynanacak olan Antalyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.