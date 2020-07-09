Fenerbahçe'de Gustavo Scarpa gelişmesi

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer girişimlerine başlayan F.Bahçe, hem orta sahasını hem de savunma hattını güçlendirmek adına gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin orta sahaya yönelik Brezilya ekibi Palmeiras'ta göze giremeyen Gustavo Scarpa'ya kanca attığı öne sürüldü. UOL Esporte'de yer alan habere göre performansı beğenilmeyen Scarpa için Avrupa'dan Valladolid, Almeria ve Fenerbahçe ile birlikte, bir de Arap ekibinin devrede olduğu ifade edildi. Palmeiras'a 2018 yazında Fluminense'den bedelsiz olarak gelen 26 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli formayı giymesi sürpriz sayılmayacak.



2022'YEKADAR



Gustavo Scarpa'nın Palmeiras ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayına kadar devam ediyor.



BREZİLYA DIŞINA ÇIKMADI



Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan Scarpa, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor. 1.77 boyundaki İtalyan kökenli Brezilyalı futbolcu, kariyeri boyunca Brezilya dışına çıkmadı.









