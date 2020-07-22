Fenerbahçe'de Gustavo merakı; "Sorunu para değil"

Luiz Gustavo'nun sıkıntısı para değil, alt adalesindeki zorlanma. Brezilyalı'nın Beşiktaş derbisinde oynamaması, idmanlara çıkmaması, ayrılacağı yorumlarını beraberinde getirdi ama sıkıntısının sadece sakatlık olduğu belirtildi.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de Gustavo merakı; 'Sorunu para değil'
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22 Temmuz 2020 09:29
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbi öncesinde sakatlanan Luiz Gustavo'nun antrenmanlarda yer almaması, akıllara "Kruse gibi Gustavo da ödeme sorunu nedeniyle ayrılacak mı?" sorusunu getirdi.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Kulüp yetkilileri, oyuncunun alt adalesinde zorlanma olduğunu, derbi sabahı sahaya çıkabilmek için kendisini zorladığını ancak ağrıları devam edince oynatılamadığını ifade ettiler.

Brezilyalı, Rize maçında sahaya çıkmak için tedavisini sürdürüyor. Gustavo'yu yakından tanıyanlar ise "Para konusunu bahane edip takımı bırakacak karakterde biri değil. Başkan Ali Koç'la arasında çok özel bir ilişki var. Burada olmaktan memnun" yorumu yaptılar.

Gustavo, sezon başında Fransız kulübü Marsilya'dan 6.5 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.



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