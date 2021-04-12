Fenerbahçe'de Gustavo ikinci kez yedek kaldı

Fenerbahçe'de beklenen oldu ve Luiz Gustavo yedek kulübesine çekildi. Sarı-lacivertli formayı giymeye başladığı günden bu yana taraftarın en büyük sevgilisi haline gelen Gustavo, son Malatyaspor maçındaki performansıyla tartışmaların fitilini iyiden iyiye ateşlemişti.



Fenerbahçe forması altında bu sezon 26 maça çıkan Gustavo'nun Malatyaspor karşısındaki performansından memnun kalmayan Emre Belözoğlu, Brezilyalı futbolcuyu kızağa çıkarak Gaziantep FK karşısında Jose Sosa'yı görevlendirdi. Bu sezon 21 maçta da 90 dakikayı tamamlayan Gustavo, sarı-lacivertli formayı giydiğinden bu yana (54 maç) ikinci kez yedek soyundu



GÜNTEKİN ONAY NE DİYOR?



Bazı defansif istatistiklerde yetersiz kaldığını gördük. Gustavo'nun olmadığı, Sosa'nın o bölgede oynadığı Konya deplasmanı sezonun en iyi maçıydı Fenerbahçe'nin. Malatya'da da Gustavo çıktıktan sonra maçın tek kaleye dönmesi de bu fikri pekiştiriyor. Ancak Gustavo değerli bir oyuncu. Sakatlık sonrası henüz eski gücüne ulaşmış değil.



