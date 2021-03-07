Fenerbahçe'de Gustavo döndü, 5 eksik var

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.



Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Konya'da forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu değerlendirilecek Caner Erkin de Konya kafilesinde yer almadı.



GUSTAVO DÖNDÜ



Fenerbahçe'de Gustavo Konyaspor maçı kadrosuna alındı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun, İttifak Holding Konyaspor maçında takıma dönmesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Gustavo, 2 Şubat'ta Atakaş Hatayspor deplasmanında sakatlanmıştı. Ligde son 5 maçı kaçıran Gustavo, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde Konyaspor karşısında oynayabilecek.

Fenerbahçe'nin Konya kafilesinde şu isimler yer aldı:



Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.



