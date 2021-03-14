Fenerbahçe'de Gustavo 1,5 ay sonra 11'de

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Gençlerbirliği maçıyla ilk 11'e döndü.

Haber; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Gustavo 1,5 ay sonra 11'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2021 19:29
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, yaklaşık 1,5 ay sonra Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev aldı.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 5 maçı kaçırmıştı.

Sakatlığının ardından ilk olarak geçen hafta İttifak Holding Konyaspor maçının son bölümünde oynayan Luiz Gustavo, Gençlerbirliği mücadelesine ise ilk 11'de başladı.

Brezilyalı futbolcu, son olarak ligde 2 Şubat'taki Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.