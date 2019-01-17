ERSUN YANAL'IN İLK 11 TERCİHİ

SADIK F.BAHÇE'DE İLK MAÇINA ÇIKTI





VOLKAN VE DIRAR 5 AY SONRA VOLKAN VE DIRAR 5 AY SONRA

HARUN TEKİN'E SAKATLIK ENGELİ

İLK YARIYA SLIMANI DAMGA VURDU

YİNE TOP AĞLARDA, ANCAK OFSAYT

FENERBAHÇE DİREKLERİ DÖVDÜ

ELJIF ELMAS VAR İLE KIRMIZI GÖRDÜ

SLIMANI OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

F.BAHÇE'NİN ESKİ İSMİ GOLÜ ATTI

ÜMRANİYE UZATMADA 2 YAPTI ANCAK...

MAÇTAN DAKİKALAR

son 16 turu ilk maçında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü, 82. dakikada Fenerbahçe altyapısından yetişen Yasir Subaş kaydetti.Karşılaşmanın rövanşı, 24 Ocak 20:30'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarının ilk resmi maçında kalede Volkan Demirel'i görevlendirdi.Savunma hattını Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar ve İsmail Köybaşı'ndan oluşturan tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada Jailson, Eljif Elmas, Yassine Benzia, Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena'yı oynattı. Ersun Yanal, ileri uçta ise İslam Slimani'ye şans verdi.Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı.Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadroya dahil edilen 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla oynanan hazırlık mücadelesinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giymişti.Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli formayı yaklaşık 5 ay sonra bir resmi karşılaşmada terletti.Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Volkan ve Dirar, 145 gün sonra Fenerbahçe formasını resmi maçta giydi.Her iki oyuncu da Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos'ta oynanan Göztepe maçının ardından Fenerbahçe formasına hasret kalmıştı.Öte yandan Ersun Yanal, Ümraniyespor karşısında Nabil Dirar'ı sağ açıkta görevlendirdi.Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında kalecisi Harun Tekin'den yoksun mücadele etti.Diz bağlarında gerilme ile ödem tespit edilen Harun, ilk devrenin büyük bir kısmında sarı-lacivertli kaleyi korumuştu.Fenerbahçe'de Harun'un yanı sıra sol diz ön çapraz bağı kopan Erten Ersu da Ümraniyespor maçının kadrosunda yer almadı.Bu oyuncuların dışında uzun süreli sakatlıkları bulunan Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci de Ümraniyespor maçının kadrosunda bulunmadı.Fenerbahçe'nin daha etkili beklenmesi beklenen ilk yarıda iki takım da çok pas hatalarıyla dikkat çekerken, ilk yarıda çok eleştirilen Slimani'nin kaçırdığı ve verilmeyen golleri devreye damga vurdu.Önce 26. dakikada Nabil Dirar'ın ortasında topu ağlarla buluşturan isim Islam Slimani oldu. Hakem Arda Kardeşler, golü vermedi ve VAR'a gitti. Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonunun faul olduğunu işaret etti.28'de Fenerbahçe, yine Dirar'ın kanadından etkili geldi. Dirar'ın ortasında topu kontrol eden Slimani, çerçeveyi karşısına almasına rağmen isabeti sağlayamadı.30. dakikada Fenerbahçe'de Slımani'nin indirdiği topa çok sert vuran Dirar, topu ağlarla buluşturdu. Hakem, Slimani'nin ilk pozisyonda ofsayt olduğunu işaret etti.41. dakikada ise Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte bomboş kalan Slimani, istediği vuruşu yapamadı.Öte yandan Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında iki pozisyonda direkleri geçemedi.37. dakikada Dirar'ın ortasında topa gelişine vuran topu Burak parmaklarının ucuyla çeldi. Direğe de çarpan top dışarı çıktı.40. dakikada ise Fenerbahçe'nin hızlı hücumunda ceza sahası sağ çaprazından sokulan Şener'in şutu direkte patladı.Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Fenerbahçe hiç beklemediği bir gelişme yaşadı ve Eljif Elmas kırmızı kartla oyun dışında kaldı.46. dakikada Arda Kardeşler, Eljif Elmas'ın rakibine yaptığı hareketi VAR'da inceledi ve Vasilogiannis'in ayağına yaptığı müdahaleyi kırmızı kart olarak değerlendirdi.Fenerbahçe'de karşılaşmada net pozisyonları değerlendiremeyen Islam Slimani, 80. dakikada yerini Frey'e bırakırken taraftarlar tarafından ıslıklandı.Öte yandan 84. dakikada oyundan çıkan Benzia'ya da taraftarlar tepki gösterdi.Fenerbahçe'nin üzerine gelmeye başlayan Ümraniyespor, aradığı golü de 82. dakikada Fenerbahçe altyapısından yetişen bir isimle buldu.Sol çaprazda bomboş kalan Yasir, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Skrtel'e çarpan top, Volkan'ı yanılttı ve top ağlarla buluştu.Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Fenerbahçe turu çok zora atacak bir golden VAR ile kurtuldu.Ümraniyespor'da Emircan, hızlı hücumda rakiplerinden bir bir sıyrıldı ve golünü attı. Hakem Arda Kardeşler, VAR incelemesinin ardından golden önce tehlikeli hareket tespit etti ve önce verdiği golü iptal etti.38. dakikada Şener Özbayraklı'nın savunmanın arkasına pasında topla ceza sahasına giren Benzia'nın ortasında penaltı noktasının gerisinden Valbuena'nın vuruşunda, kaleci Burak'ın müdahale ettiği top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında yine Benzia'nın yerden pasına Valbuena'nın şutunda, kaleci Burak meşin yuvarlağı kornere çeldi.41. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Şener Özbayraklı, taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Şener'in sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.82. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sağdan Alaaddin Okumuş'un ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yasir'in sert şutunda, savunmada Skrtel'e çarpan top ağlara gitti: 1-090+8. dakikada Ümraniyespor'un ani gelişen atağında, topla ceza sahasına giren Emircan Altıntaş, İsmail Köybaşı'ndan sıyrıldıktan sonra kaleci Volkan Demirel'le karşı karşıya kaldı. Emircan'ın sol çaprazdan yerden vuruşunda, top filelerle buluştu. Maçın hakemi Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonun başlangıcında Emircan'ın Şener Özbayraklı için tehlikeli harekette bulunduğunu tespit eden hakem Arda Kardeşler, golü iptal etti.Esenyurt Necmi KadıoğluArda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa SavranlarBurak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Yasir Subaşı (Dk. 86 Dialiba), Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 62 Madinda), Leandrinho (Dk. 75 Atabey Çiçek)Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Sadık Çiftpınar, Skrtel, İsmail Köybaşı, Jailson, Eljif Elmas, Dirar, Valbuena (Dk. 61 Ayew), Benzia (Dk. 84 Mehmet Ekici), Slimani (Dk. 80 Frey)Dk. 82 Yasir Subaşı (Ümraniyespor)Dk. 47 Eljif Elmas (Fenerbahçe)Dk. 23 Slimani (Fenerbahçe), Dk. 90+7 Dialiba (Ümraniyespor)