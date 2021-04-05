Fenerbahçe'de gözler Ozan Tufan'da

Ozan Tufan, Erol Bulut döneminin son haftalarında kulübeye mahkum kalmıştı. Ozan, Beşiktaş derbisinde sonradan oyuna girip harika bir golle beraberliği getirdi.
Yıldız futbolcu, 3-0 kazanılan Norveç maçında ise Milli formayla 2 kez ağları sarstı. Hafta içerisinde hayatını Rojin Haspolat ile birleştiren Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun başa geçmesiyle ile birlikte yeniden 11'e dönmeye hazırlanıyor. Taraftarın beklentisi, Ozan'ın kalan haftalarda yüksek performansını sürdürmesi.
Yıldız futbolcu, 3-0 kazanılan Norveç maçında ise Milli formayla 2 kez ağları sarstı. Hafta içerisinde hayatını Rojin Haspolat ile birleştiren Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun başa geçmesiyle ile birlikte yeniden 11'e dönmeye hazırlanıyor. Taraftarın beklentisi, Ozan'ın kalan haftalarda yüksek performansını sürdürmesi.