Fenerbahçe'de gözler Ozan Tufan'da

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sonradan oyuna girip harika bir golle beraberliği getiren ve 3-0 kazanılan Norveç maçında Milli formayla 2 kez ağları sarsan Ozan Tufan, yeniden 11'e föneye hazırlanıyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de gözler Ozan Tufan'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2021 11:24
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Ozan Tufan, Erol Bulut döneminin son haftalarında kulübeye mahkum kalmıştı. Ozan, Beşiktaş derbisinde sonradan oyuna girip harika bir golle beraberliği getirdi.

Yıldız futbolcu, 3-0 kazanılan Norveç maçında ise Milli formayla 2 kez ağları sarstı. Hafta içerisinde hayatını Rojin Haspolat ile birleştiren Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun başa geçmesiyle ile birlikte yeniden 11'e dönmeye hazırlanıyor. Taraftarın beklentisi, Ozan'ın kalan haftalarda yüksek performansını sürdürmesi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.